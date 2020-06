Das weltweite Privatvermögen ist von 2018 auf 2019 deutlich gestiegen. Bereinigt um Währungseffekte stieg es um zehn Prozent auf 226,4 Billionen US-Dollar an. Im Jahr davor war es mit 1,6 Prozent kaum gewachsen. Die Corona-Krise könnte das Wachstum nun zum Stillstand bringen. Das geht aus der Studie "Global Wealth Report 2020: The Future of Wealth ...

Den vollständigen Artikel lesen ...