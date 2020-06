Traditionell nutzen vor allem Umweltschützer die Hauptversammlung für scharfe Kritik am Versorger RWE. In diesem Jahr findet das Treffen zwar virtuell statt, dennoch gab es erneut Proteste. Auch von Aktionärsseite muss sich das Management Vorwürfe gefallen lassen - obwohl die Aktie zuletzt gut lief. Konzernchef Rolf Martin Schmitz bleibt auch deshalb optimistisch.Umweltaktivisten von "Ende Gelände" und "Einsatz Kohlestopp" haben am Freitag Bagger von RWE im Braunkohletagebau Garzweiler besetzt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...