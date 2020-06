UmweltBank Aktiengesellschaft: Dr. Michael Kemmer übernimmt Aufsichtsratsvorsitz der UmweltBankDGAP-News: UmweltBank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie/Hauptversammlung UmweltBank Aktiengesellschaft: Dr. Michael Kemmer übernimmt Aufsichtsratsvorsitz der UmweltBank (News mit Zusatzmaterial)26.06.2020 / 16:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die erste virtuelle Hauptversammlung der UmweltBank AG sprach dem Vorstand und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2019 mit großer Mehrheit ihr Vertrauen aus. Auch alle weiteren zur Abstimmung gestellten Beschlussanträge nahmen die Aktionärinnen und Aktionäre an. Die Hauptversammlung folgte dem Vorschlag der Verwaltung, keine Dividende auszuschütten, sondern das Ergebnis in den Gewinnvortrag zu buchen. Der Vorstand behält sich vor, einer eventuellen weiteren Hauptversammlung im vierten Quartal 2020 einen geänderten Gewinnverwendungsvorschlag zu unterbreiten, sofern die weitere Entwicklung eine Dividendenzahlung zulassen sollte.Die Hauptversammlung bildete auch einen gelungenen Abschluss für die Amtszeit von Heinrich Klotz als Vorsitzenden des Aufsichtsrats. Ihm folgt turnusgemäß Dr. Michael Kemmer. "Bei Herrn Dr. Kemmer ist der Vorsitz in sehr guten Händen. Wir freuen uns, dass er seine langjährige Erfahrung in der Finanzbranche an der Spitze des Aufsichtsrats einbringt", so Heinrich Klotz, der dem Gremium weiterhin angehören wird.Dr. Michael Kemmer ist seit 2019 Mitglied des Aufsichtsrats der UmweltBank. Nach Führungspositionen in diversen Banken war er unter anderem Vorstandsvorsitzender der Bayerischen Landesbank sowie Hauptgeschäftsführer beim Bundesverband Deutscher Banken. "Die UmweltBank hat ein klares, hoch interessantes und sehr aktuelles Geschäftsmodell. Sie ist strategisch und wirtschaftlich gut aufgestellt. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit im Aufsichtsrat und mit dem Vorstand macht mir große Freude, und es ist herausfordernd und reizvoll, mehr Verantwortung übernehmen zu dürfen", so Kemmer.Weiterführende InformationenDie Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung werden unter www.umweltbank.de/investor-relations/veranstaltungen/hauptversammlungen veröffentlicht.Der Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht 2019 der UmweltBank ist unter folgendem Link abrufbar: www.umweltbank.de/berichteÜber die UmweltBank AGDie UmweltBank ist eine unabhängige Privatbank im Eigentum von rund 12.000 Aktionären. Seit mehr als 20 Jahren verbindet sie Finanzen mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Dem Umweltschutz hat sie sich nicht nur mit ihrem Namen, sondern auch in ihrer Satzung verpflichtet. Bei keiner anderen Bank können Anleger ihr Geld so konsequent umweltfreundlich arbeiten lassen. Deutschlands grünste Bank hat bereits über 23.000 Umweltprojekte mit zinsgünstigen Förderdarlehen finanziert.Entlastung der Natur und finanzieller Erfolg sind bei der UmweltBank gleichberechtigte Ziele. Deshalb veröffentlicht sie ihre Ergebnisse regelmäßig in einem integrierten Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht. Seinen Erfolg misst das Unternehmen nicht nur an wirtschaftlichen Kennzahlen, sondern auch an den CO2-Emissionen, die durch die Finanzierung innovativer Umweltprojekte eingespart werden.Die UmweltBank-Aktie wird im Marktsegment m:access der Börse München gehandelt. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter www.umweltbank.de/aktie abrufbar.KontaktUmweltBank AG Marketing & PR Laufertorgraben 6 90489 Nürnberg Tel.: 0911 5308-266 E-Mail: kommunikation@umweltbank.de Internet: www.umweltbank.deZusatzmaterial zur Meldung:Bild: http://newsfeed2.eqs.com/umweltbank/1080135.html Bildunterschrift: Dr. Michael Kemmer ist der neue Vorsitzende des UmweltBank-Aufsichtsrats.26.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: UmweltBank Aktiengesellschaft Laufertorgraben 6 90489 Nürnberg Deutschland Telefon: 0911 5308-123 Fax: 0911 5308-129 E-Mail: hallo@umweltbank.de Internet: www.umweltbank.de ISIN: DE0005570808 WKN: 557080 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1080135Ende der Mitteilung DGAP News-Service1080135 26.06.2020