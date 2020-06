Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Auch im Bond-Handel dominierten diese Woche zwei Themen: Wirecard und Lufthansa, so die Deutsche Börse AG."Der normale Bond-Handel stand im Schatten", stelle Arthur Brunner von der ICF Bank fest. Schon in den Vortagen habe sich der Fall Wirecard zugespitzt, am gestrigen Donnerstag habe der Zahlungsabwickler, dem ein gigantischer Bilanzbetrug vorgeworfen werde, dann Insolvenz angemeldet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...