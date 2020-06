Sergey Portnov, CEO von Parimatch, trat gestern bei der "Collision at Home" auf die virtuelle Bühne. Bei dieser virtuellen Konferenz treffen sich Technologieführer und spannende Start-ups aus aller Welt, um sich über die Herausforderungen in der Technologiebranche auszutauschen.

In seiner Rede begeisterte Sergey Portnov das Publikum der Konferenz Collison at Home, an der 30.000 Menschen teilnahmen, mit seinen Erfahrungen, wie aus dem Präsenzwettbüro Parimatch eine führende internationale Marke im Technologie- und Unterhaltungsbereich wurde. Seiner Zuhörerschaft gab er dabei seine fünf wichtigsten Tipps für eine technologische Transformation.

Über die Transformation hin zu einem Technologieunternehmen äußerte sich Sergey Portnov wie folgt:

"Bei Parimatch sind wir geradezu besessen von Technologie. Als Unternehmen, das von Geschäftsleuten mit Management-Hintergrund aufgebaut wurde, haben wir jetzt einen zielführenden Schritt unternommen, um ein Technologieunternehmen zu werden eine fortwährende Entwicklung ohne festes Ziel.

"Technologie kann als Werkzeug, aber auch als Umschreibung einer Kultur bzw. Mentalität verwendet werden. Anfangs haben wir bei Parimatch Technologie als Werkzeug begriffen, das hat sich jedoch mittlerweile geändert. Technologie kann nicht an Dritte vergeben werden, sondern muss durch die eigene DNA fließen. Erst dann, wenn sich diese Technologiekultur in Ihrem Unternehmen etabliert und durchgesetzt hat, wird es vorankommen."

Die fünf wichtigsten Tipps von Sergey Portnov zur technischen Transformation:

Lektion 1 Opfer akzeptieren

"Auf dem Weg zur technischen Transformation muss man akzeptieren, dass man unterwegs Dinge verloren gehen. Möglicherweise verliert man Mitarbeiter, Kunden, Partner oder sogar Einnahmen. Auch wenn dies vielleicht schmerzhaft ist, muss dieser Verlust akzeptiert werden, um den Wandel zu bewältigen und letztendlich stärker zu werden."

Lektion 2 Nur die Besten einstellen

"Bei der Suche nach talentierten Mitarbeitern darf man nicht leichtfertig vorgehen. Wir alle wissen, dass es an den Mitarbeitern liegt, ob ein Unternehmen floriert (oder scheitert). Investieren Sie in die besten Leute und bezahlen Sie sie gut. Sie müssen Ihre Mitarbeiter als erhebliche finanzielle Investition betrachten. Aber bezahlen Sie sie nicht nur gut, sondern lassen Sie ihnen Freiheit in ihrer Position. Motivieren Sie sie und geben Sie Ihnen Raum und Zeit, um Höchstleistungen zu erbringen."

Lektion 3 Geschwindigkeit ist von entscheidender Bedeutung

"Für mich bedeutet Technologie Geschwindigkeit. Jeder Bereich eines Technologieunternehmens muss schnell arbeiten. Die Sport- und Wettbranche ist sehr schnelllebig, sodass wir mit unserer Marke in diese schnelle Energie eintauchen können. Ich rate Ihnen, kühn und mutig zu sein und eine Kultur der Geschwindigkeit zu schaffen."

Lektion 4 Eine Unternehmenskultur aufbauen

"Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Loyalität unserer Mitarbeiter zu fördern. Wir arbeiten mit allen unseren Mitarbeitern zusammen und investieren Zeit, eine Unternehmenskultur und Unternehmenswerte aufzubauen. Dabei handelt es sich nicht nur um Worte auf Papier, sondern wir leben diese Werte, die für andere in unserem Handeln sichtbar werden. Werte müssen authentisch sein. Sie sind für den Aufbau einer positiven Kultur von entscheidender Bedeutung und bilden das Rückgrat eines Unternehmens."

Lektion 5 Erfahrung und Ehrgeiz in Einklang bringen

"Es ist wichtig, Erfahrung und Ehrgeiz in Einklang zu bringen. Wenn ein Element das andere überwiegt, entstehen dadurch Probleme. Wir waren ehrgeizig und hatten anfangs nur wenig Erfahrung, wir haben Fehler gemacht und daraus gelernt. Andererseits gibt es Unternehmen, die viel Erfahrung, aber keinen Ehrgeiz haben. Sie sind selbstgefällig geworden und werden wahrscheinlich in der Zukunft keinen Bestand haben. Die ideale Balance besteht aus 51 Prozent Ehrgeiz und 49 Prozent Erfahrung."

Eine Aufzeichnung der Rede von Sergey Portnov können Sie unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=CQ98g1U-doU&feature=youtu.be

ÜBER PARIMATCH

Parimatch vereint Technologie, Business und Sport, um nahtlose Unterhaltung durch Innovationen zu bieten Parimatch wurde 1994 gegründet und ist mittlerweile zu einem der größten Wettunternehmen in Europa und in den GUS-Staaten herangewachsen. Es ist weiterhin bestrebt, neue Märkte zu erschließen. In der Unternehmensphilosophie steht digitales Arbeiten an zentraler Stelle, wodurch sich die Kundenzufriedenheit stetig entwickelt und verbessert. Das Unternehmen ist weltweit in 60 Ländern aktiv. Zum erfolgreichen Team der Markenbotschafter von Parimatch zählen Conor McGregor, Mike Tyson, Petr Yan und die beiden Shevchenko Schwestern. Parimatch ist außerdem Titelsponsor des beliebten E-Sportteams Virtus.pro sowie exklusiver Wettpartner der Ultimate Fighting Championship (UFC) in der GUS-Region.

ÜBER COLLISION

Collision ist die "in den USA am schnellsten wachsende Technologiekonferenz". Sie wurde vom Team von Web Summit ins Leben gerufen und ist in fünf Jahren in mehr als 120 Ländern von einer Teilnehmerzahl von 2.500 auf geschätzt 25.000 gewachsen. Zu den Teilnehmern zählen neben führenden Investoren und Medienvertretern auch die CEOs der weltweit am schnellsten wachsenden Startups und der größten Unternehmen.

