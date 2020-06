Seit der Kaufempfehlung im März hat der Teamviewer-Kurs mehr als die Hälfte zugelegt. Das Unternehmen und die Aktie zählen zu den Corona-Gewinnern. In den vergangenen Tagen gab es kaum Neuigkeiten rund um die deutsche Tech-Hoffnung aus dem MDAX. Trotzdem spitzt sich die Lage gerade zu - zumindest an der Börse.Nach einer kurzen 10-Prozent-Korrektur hat die Aktie am Donnerstag in Frankfurt mit 48,47 Euro bereits ein neues Hoch markiert, konnte das Niveau allerdings nicht halten. Das Handelsvolumen ...

