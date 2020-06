Halifax, Nova Scotia--(Newsfile Corp. - 26. Juni 2020) - Sixth Wave Innovations Inc. (CSE: SIXW) (OTCQB: ATURF) (FSE: AHUH) ("Sixth Wave" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass sein strategischer Partner Natural Accent Consulting ("NAC") ab sofort Lohnverarbeitungsaufträge für Full-Spectrum-Cannabinoiddestillate annimmt, die mit der Affinity Technologie von Sixth Wave hergestellt werden sollen.

Gemäß dem im Mai 2020 mit NAC geschlossenen Hardware-Leih- und Produktionsvertrag (siehe Pressemitteilung vom 26. Mai 2020 ), lieferte Sixth Wave ein Einstiegs-Extraktionssystem (das "Extraktionssystem") zur Verwendung im Kommerzialisierungsprozess der Technologie von Sixth Wave für die Sanierung nicht konformer Hanf- und Cannabisextrakte sowie zur Standardextraktion von Cannabinoiden aus anderen Rohextrakten.

Aufbauend auf den Erfahrungen bei der Entwicklung der Affinity Technologie für die Erzeugung von T-konformem CBD-Destillat hat NAC die erfolgreiche Extraktion von Full-Spectrum-Cannabinoid-Destillat ("Destillat-Öle") aus Rohextrakt nachgewiesen. Das aktuelle Affinity TM-Extraktionssystem ist in der Lage, mehrere Kilogramm Destillat-Öle pro Tag aus winterisierten oder teilweise winterisierten Rohextrakten herzustellen. Ein vollwertiges Affinity System wird die Produktionskapazität auf etwa ein Kilogramm Destillat-Öle pro Stunde erhöhen. Vor der Lieferung eines vollen Affinity-Systems plant NAC, Aufträge weiterhin mit dem aktuellen Extraktionssystem zu bearbeiten und interne Skalierungsmaßnahmen einzuleiten, um nach Lieferung des vollen Systems die Produktion zu steigern.

Sixth Wave und NAC führen zur Sanierung nicht konformer Hanf- und Cannabisextrakte weiterhin Tests auf unerwünschte Elemente durch. Zu den unerwünschten Elementen gehören eine Vielzahl von Pestiziden und Schwermetallen. Dadurch werden Cannabis- und Hanfprodukte nicht konform und dürfen gemäß den Standards von Health Canada und der FDA nicht zum Verkauf freigegeben werden. Nach erfolgreichen Tests glaubt Sixth Wave, einen bedeutenden Teil dieses unberührten Marktes erschließen zu können. Die ersten Tests sind sowohl für die Schwermetall- als auch für die Pestizidsanierung positiv verlaufen, und Sixth Wave plant, die Tests vor Ende 2020 abzuschließen und endgültige Ergebnisse zu erzielen.

Darüber hinaus werden weitere Tests durchgeführt, um zu ermitteln, ob sich mit der Technologie von Sixth Wave die Notwendigkeit einer Winterisierung vollständig eliminieren lässt. Im Erfolgsfall ließen sich mit der Technologie von Sixth Wave diese kosten- und zeitintensiven Schritte aus den derzeitigen Post-Extraktionsprozessen eliminieren.

"Wir freuen uns sehr, NAC zu unterstützen und gratulieren zu den Fortschritten, die sie mit der AffinityTM-Technologie von Sixth Wave erzielen", so Dr. Jonathan Gluckman, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Sixth Wave. "Die Erzeugung eines Full-Spectrum-Destillats mithilfe der AffinityTM-Technologie von Sixth Wave ist sowohl für NAC als auch für Sixth Wave ein bedeutender Schritt nach vorn. Wir freuen uns auf weitere Anwendungen mit dem AffinityTM-System, einschließlich der Sanierung nicht konformer Produkte, die inakzeptable Mengen an Pestiziden und Schwermetallen enthalten. Das ist eine Anwendung mit hohem potenziellen Mehrwert in einem derzeit unterversorgten Bereich. Wir sind stolz auf unsere Polymerwissenschaft, unsere Technologie-Teams und unsere Beziehung zu NAC, dank derer wir auf diesen wachstumsstarken Markt erfolgreich reagieren können", fuhr Dr. Gluckman fort.

"Wir freuen uns, an einem so wichtigen Schritt sowohl für NAC als auch für Sixth Wave beteiligt zu sein", so Earl Ross, Miteigentümer von NAC. "Mit den stetig neu entwickelten Technologien für THC, CBG, CBN und andere Cannabinoide von Sixth Wave können wir Umfang und Wert unserer Dienstleistungen auf dem kalifornischen Hanf- und Cannabismarkt erweitern."

Über Natural Ascent Consulting

Natural Ascent Consulting wurde 2019 gegründet und gehört gemeinschaftlich Walker & Ross. NAC verfügt über Fachkompetenz bei der Umsetzung maßgeschneiderter Lösungen für anspruchsvolle Kunden für maximale Prozesseffizienz in der Hanfverarbeitungsindustrie und ist auf Installation, Schulung, Wartung und Serviceunterstützung von Anlagen spezialisiert. Weitere Industriedienstleistungen umfassen Extraktion, Destillation und Lösungsmittelrückgewinnung.

Über Sixth Wave

Sixth Wave ist ein Nanotechnologie-Unternehmen in der Entwicklungsphase mit patentierten Technologien vor allem für die Extraktion und den Nachweis von Zielsubstanzen auf molekularer Ebene. Dabei kommen hochspezialisierte MIPs (Molecularly Imprinted Polymers) zum Einsatz. Das Unternehmen befindet sich gerade in der Kommerzialisierungsphase seines AffinityTM-Cannabinoid-Reinigungssystem sowie von IXOS, einer Reihe von Extraktionspolymeren für die Goldminenindustrie.

Sixth Wave entwirft, entwickelt und vermarktet MIP-Lösungen für ein breites Spektrum von Branchen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die für den Nachweis und die Abtrennung von Viren, biogenen Aminen und anderen Krankheitserregern wesentlichen Nanotechnologie-Architekturen. Dafür hat das Unternehmen Produkte in verschiedenen Entwicklungsstadien.

Weitere Informationen über Sixth Wave finden Sie auf unserer Website unter: www.sixthwave.com.

