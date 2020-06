(shareribs.com) Frankfurt / New York 26.06.2020 - Technologiewerte zeigen sich im deutschen Handel überwiegend fester. Aixtron und SAP klettern, auch für Nordex geht es aufwärts. An der Wall Street verliert die NASDAQ deutlich, Facebook verlieren mehr als vier Prozent.Der DAX dreht am Nachmittag nach unten und verliert zur Stunde 0,5 Prozent auf 12.119 Punkte. Hier geht es für Wirecard, Deutsche Bank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...