Die Wiener Börse hat am Freitag eine volatile Börsensitzung mit Abschlägen beendet. Der ATX verlor 0,77 Prozent auf 2.232,40 Punkte, nachdem er mehrmals das Vorzeichen gewechselt hatte. Am Nachmittag hatte der Index sich noch klar im Plus gezeigt - beugte sich dann aber der negativen Stimmung aus den USA, die schließlich die meisten europäischen Börsen erfasste.Die Anleger schwankten am Freitag den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...