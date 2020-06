Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag ihre Auftaktgewinne im Handelsverlauf ausgebaut. In allen Laufzeiten fielen die Renditen. Angesichts der sich weiter zuspitzenden Corona-Infektionslage in den USA flüchteten Anleger wieder aus riskanten Anlagen wie Aktien in so genannte sichere Häfen wie Rentenpapiere. Vor allem im Süden der Vereinigten Staaten werden immer mehr Neuinfektionen gemeldet. ...

