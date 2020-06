Es steht außer Frage, dass die Investoren das Jahr 2020 nicht so schnell vergessen werden. Während einer fast fünfwöchigen Periode, beginnend mit dem 19. Februar, schickten Panik und eine rekordverdächtige Angst vor der Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19) den S&P 500 in die schnellste Baisse der Geschichte. Bevor es vorbei war, hatte der Referenzindex 34 % seines Wertes verloren. In den folgenden 11 Wochen nach dem Tiefststand vom 23. März stieg der S&P 500 um mehr als 40 % von seinen Tiefstständen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...