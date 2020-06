Jeder Anleger hofft ja, dass ihm die Börse bedeutenden Reichtum einbringen wird. Mit einer durchschnittlichen Aktienrendite von rund 9 % (bei Wiederanlage der Dividenden) kann der Aktienmarkt das dank Zinseszins durchaus schaffen. 9 % Rendite sind alles andere als verkehrt. Diese Art von Wachstum würde in einem Jahrzehnt aus 1.000 USD Einsatz 2.370 USD machen. In 20 Jahren wären es 5.604 USD, in 30 Jahren 13.267 USD. Um jedoch ein wirklich grandioses Wachstum aus den Investitionen zu erzielen, muss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...