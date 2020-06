In der Kalenderwoche 26 (22. bis 26.06.20) hat sich Aves One-Vorstand Jürgen Bauer den Fragen der Anleihen Finder Redaktion gestellt. Anlass ist die Emission der neuen 5,25%-Unternehmensanleihe des Rail-Konzerns, die Anfang Juni neu aufgelegt wurde. Die nicht nachrangige und unbesicherte Anleihe der Aves One AG hat ein Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro bei einer Stückelung von 1.000 Euro und eine Laufzeit bis zum 31.05.2025. Der Emissionserlös soll zur Finanzierung des Geschäftsmodells des Aves-Konzerns eingesetzt werden. Aves One ist ein stark wachsender Bestandshalter von werthaltigen Logistik-Assets, wobei das Portfolio zu rund 70% aus Güterwaggons besteht. Auch der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) hat die neue Aves-Anleihe 2020/25 in dieser Woche (WKN A289R7) in sein Portfolio aufgenommen.

Die R-LOGITECH S.A.M. hat unlängst ihre bestehende 8,50%-Unternehmensanleihe 2018/23 (ISIN: DE000A19WVN8) um 35 Millionen Euro auf ein Gesamtvolumen von nunmehr 160 Mio. Euro aufgestockt. Die Anleihen Finder Redaktion sprach in dieser Woche mit Frédéric Platini, CEO der R-LOGITECH S.A.M., über die Hintergründe der Aufstockung. "Mit den zufließenden Mitteln werden wir einerseits laufende Projekte noch konsequenter vorantreiben. Das betrifft insbesondere ein Schüttgut-Terminal und ein Multi-Purpose-Terminal sowie den Ausbau unserer bestehenden Logistikdienstleistungen inklusive der Übernahme einer Rohstofflogistikgesellschaft in Westafrika, die sehr gut zu uns passt. In Bezug auf Marktchancen denken wir an unsere Aktivitäten im Mittelmeer-Raum, wo wir zwei Hafenprojekte weit vorangetrieben haben, sowie an eine interessante Opportunität in China", so Platini.

Neue Anleihe aus dem Immobilienbereich - die Silberlake Real Estate Group hat ihr Debüt am KMU-Anleihenmarkt gegeben und über die Silberlake Finance GmbH ihre

