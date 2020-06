Ford (F): geht die Talfahrt der Aktie weiter? Jetzt Leerverkauf starten? >>> SHORT SETUP <<<

Pleiten, Pech & Pannen bei Ford: Werkschließungen in Nordamerika und Europa, Rückrufaktionen und miese Quartalszahlen. Trigger, Stopp Loss & Kursziel HIER!

Symbol:ISIN:Die Aktie des Automobilherstellers hatte sich nach dem Absturz im Februar und März erholt und war kurzfristig auf der Oberseite der gleitenden Durchschnitte gelandet, notiert jetzt aber wieder darunter. Klare Abgrenzungen nach oben und unten liefern ein sauberes Setup. Im Halbjahresverlauf ist ein Kursverlust von rund 37 Prozent zu verzeichnen.Ford wird seit Jahren dafür kritisiert, dass die Modellpalette zu wenig Fahrzeuge mit innovativen Antrieben enthält. Jetzt kamen neben der Corona-Krise mit der Schließung sämtlicher Werke in Nordamerika und Europa noch Probleme mit Türverriegelungen und der Gefahr auslaufender Bremsflüssigkeiten hinzu, so dass Rückrufaktionen gestartet werden mussten. Im 1. Quartal wurden rückläufige Umsatz- und Gewinnzahlen gemeldet.Unser Short Setup drängt sich charttechnisch anhand der klaren Abgrenzungen geradezu auf. Eine Fortsetzung der negativen Entwicklung an den Aktienmärkten würde unser Vorhaben begünstigen. Aus fundamentaler Sicht spricht die Erwartung einer bevorstehenden Rezession dafür.Aussicht: BÄRISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in F.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/ford-f-geht-die-talfahrt-der-aktie-weiter-jetzt-leerverkauf-starten/