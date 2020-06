Wolfsburg (ots) - Die aktuelle Saison geht zu Ende und rechtzeitig vor dem letzten Ligaspiel wissen die Wölfe-Fans, mit welchen Jerseys ihre Lieblinge in die neue Saison 2020/2021 starten werden. Anderthalb Stunden vor Anpfiff der Partie des VfL gegen Meister Bayern München am Samstag präsentierten die Grün-Weißen und Ausrüster Nike beim Wölfe-TV-Livestream in der Autostadt das neue hellgrüne Heimtrikot und den schwarzen Auswärtsdress erstmals den Fans, die beide Hingucker bereits jetzt im Online-Shop der Wölfe vorbestellen können. Bevor der Verkauf am 27. Juli startet, feiert das neue Heimtrikot schon in der Partie gegen den Rekordmeister sein Debüt. Zudem werden auch die VfL-Frauen, die ihren Meistertitel erfolgreich verteidigt haben, am Sonntag bei ihrem Ligafinale gegen Bayer 04 Leverkusen im AOK Stadion im neuen hellen Grün auflaufen - und beim DFB-Pokalfinale am 4. Juli in Köln gegen die SGS Essen auch erstmals das schwarze Auswärtstrikot tragen.Kraft und EleganzDie neuen Trikots, die der VfL gemeinsam mit Nike entworfen hat, bieten Fans sowohl Bekanntes und Bewährtes, gehen aber auch neue mutige Wege. Und sie sind ganz sicher nur etwas für echte Fans und "nix für Modefans", wie es die begleitende Kampagne der Wölfe klarstellt. Denn was der VfL Wolfsburg mit Fug und Recht von sich behaupten kann: Es gibt keine Fans, die nur aus Imagegründen VfL-Fan sind. Als Fan der Wölfe wird man immer wieder mit Vorurteilen konfrontiert. Als Wolfsburg-Fan stehst du zum Verein, weil du vom VfL überzeugt bist. Egal, was die anderen sagen.Das neue Heimtrikot überzeugt daher auch mit einem helleren Grünton als in den vergangenen Jahren, baut dabei aber auch wieder auf das bekannte X, das in diesem Jahr etwas breiter ausfällt und durch seinen dynamischen Verlauf die nächste Generation der Wölfe inspirieren und nach vorne treiben soll. Ganz im imposanten und kraftvollen Schwarz werden sich die Wölfe auswärts ihren Gegnern entgegenstellen. Die Mischung aus Kraft und Eleganz passt ideal zum VfL Wolfsburg, dessen grün-weiße Farben durch Applikationen an den Armen und am Kragen sowie bei den Logos auf dem Trikot natürlich ebenfalls präsent sind und einen reizvollen Kontrast zum dunklen Grundton bieten. Bei beiden Trikots ist natürlich auch das Wolfsburger Stadtwappen als Hommage an die Heimat ebenso dabei wie beim dritten Ausweichjersey, dem bereits aus der Saison 2019/2020 bekannten blauen Dress.Recycelbar, nachhaltig, komfortabelBei den Materialien der Trikots können sich die Fans wie gewohnt auf die hochwertige Nike Qualität freuen. Die bewährte Dri-Fit-Technologie sorgt für trockenen Tragekomfort und leitet den Schweiß vom Körper an die Außenseite des Trikots und der Shorts, wo er rasch verdunsten kann. Die lasergeschnittenen Belüftungsöffnungen und Mesh-Einsätze an entscheidenden Stellen des Trikot-Sets sorgen dank verbesserter Luftzirkulation für mehr Leistungsfähigkeit und regulieren zudem die Temperatur. Das Trikot ist aus einem speziell entwickelten Material gefertigt, das unter der Brust in ein Mesh-Material übergeht, um atmungsaktiver und bewegungsfreundlicher zu sein. Das atmungsaktive Material gewährleistet eine hervorragende Belüftung und die ergonomischen Nähte sorgen für Bewegungsfreiheit. Durch die Verwendung von recyceltem Polyester stellt Nike bei der Herstellung von Trikot-Sets nachhaltige Innovation in den Mittelpunkt: So wird unvergleichliche Leistungsfähigkeit bei minimaler Umweltbelastung geboten.Schnell vorbestellen, Gratis-Flock sichern und mit etwas Glück ein Matchworn-Trikot gewinnenAb dem 27. Juli 2020 können die Fans die neuen VfL-Trikots in den Fanshops der Wölfe sowie in den Onlineshops des VfL und von Nike erwerben.Vorbestellbar sind die neuen Jerseys ab sofort im VfL-Onlineshop und man sollte bereits jetzt zuschlagen. Denn die ersten 200 Besteller erhalten den Flock zum Trikot gratis dazu. Zudem nehmen alle Vorbestellungen, die bis zum 26. Juli eingehen, automatisch an der Verlosung von fünf Matchworn-Trikots der Männer und fünf Matchworn-Trikots der Frauen teil.Alle Infos im Überblick:Verkaufsstart: Ab 27. Juli in den Fanshops des VfL sowie im VfL-Onlineshop und im Nike-ShopVorbestellbar: Ab sofort im VfL-OnlineshopWeitere Infos: Natürlich wird es auch ein neues Torwarttrikot geben, Infos dazu folgen.Pressekontakt:VfL WolfsburgSportkommunikationAnsprechpartner: Thorsten GrunowTelefon: 05361 / 8903-215Email: thorsten.grunow@vfl-wolfsburg.deOriginal-Content von: VfL Wolfsburg-Fußball GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21573/4636085