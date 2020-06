Am 3. November 2020 ist es wieder soweit: Die USA wählen ihren 46. Präsidenten - oder sie gewähren dem 45. Amtsinhaber Donald Trump weitere vier Jahre im Oval Office. Doch welche Auswirkung hat diese Entscheidung auf die Börse?? Trump hat seinen Vorsprung verspielt ? Demokraten nutzen die Gunst der Stunde ? Wahlsieg von Biden wäre keine KatastropheZu Beginn des Jahres 2020 sah es im US-Wahlkampf so aus, als hätte der amtierende US-Präsident Donald Trump seine zweite Amtszeit so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...