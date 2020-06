Viel ist gesprochen worden über private Anleger, die angeblich so naiv waren bei Wirecard. Aber ist dies wirklich so? Haben nicht viele auch einfach in ein Unternehmen investiert an das man glauben konnte? Titelte nicht das Handelsblatt vor nicht langer Zeit "die deutsche Amazon"? Und war es nicht EY, das ein Gütesiegel verlieh für Wirecard. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...