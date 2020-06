Ausklang im DAX zum Juni ungewiss

Im Wochenverlauf rutschte der DAX (ISIN DE0008469008 | WKN 846900) um rund 100 Punkte ab. Dabei sah es zwischendurch nach einem Ausbruch auf der Oberseite und nach einem Durchbruch an der 12.000 aus. Eine Menge Bewegung, die ich hier entsprechend mit einem Ausblick kommentiere. Zum Wochenstart mussten die Marktteilnehmer den Verfallstag entsprechend aufarbeiten und ihre Positionierungen ordnen. Dabei kam es direkt zu einem Anlaufen der 12.400 und damit einem weiteren Test des Widerstandsbereiches.

Am Dienstag konnte dieser dynamisch übersprungen werden und hatte hierbei Potenzial gezeigt, eine mehrtägige Range hinter sich zu lassen. Dies sah charttechnisch sehr sauber aus, wie man im Rückblick feststellen muss:

Rückblick: Range-Ausbruch Dienstag

Doch am Mittwoch folgte kein weiterer Impuls. Folglich rutschten die Kurse erneut unter 12.400 und traten damit nicht nur erneut in die Range der davor liegenden Handelstage ein, sondern testeten noch am gleichen Tag deren untere Begrenzung. Dabei konnte der gestiegene ifo-Geschäftsklimaindex den Druck nicht mindern und war trotz des vergleichsweise guten Niveaus keine Stütze am Markt.

Mit einem solchen Stimmungsumschwung hatten wenige Marktteilnehmer gerechnet. Entsprechende Stopps führten zu weiteren Abgaben und durchbrachen am Donnerstag dann die runde Marke von 12.000 Punkten. Am Hochpunkt des Montags aus der Vorwoche drehte der Markt jedoch dynamisch und schloss damit optisch diese Kurslücke:

XETRA-DAX schliesst optisch die GAP-Lücke

Einen weiteren Test gab es nicht, so dass der Freitag im Rahmen der gesamten Wochen-Volatilität lag und letztlich die Range noch einmal erneut fast komplett durchlief.

Der Wochenverlauf sieht entsprechend kaum verändert aus und weist folgende dynamische Ausbruchsversuche aus der Range auf:

DAX-Ausbruchsversuche aus der Range

Ob hier der jüngste Versuch am Freitagnachmittag die weitere Richtung in der neuen Woche vorgibt, analysiere ich im Ausblick.

Einen täglichen Marktausblick gibt es übrigens per E-Mail an folgender Stelle.

Ein Unternehmen muss noch einmal gesondert erwähnt werden: Wirecard. Die Meldungen überschlugen sich in dieser Woche und hatten im Endeffekt einen massiven Abverkauf zur Folge. Über die Insolvenz und die Hintergründe wurde an anderen Stellen bereits ausführlich berichtet, so dass ich mich hier auf den Chartverlauf (von Tradesignalonline) beschränke und nur 3 für DAX-Trader wichtige Informationen zusammenfasse:

Den vollständigen Artikel lesen ...