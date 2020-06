Dow Jones (Frankfurt)--Schirp & Partner Rechtsanwälte sind von Wirecard-Investoren beauftragt worden, die Einreichung von Sammelklagen wegen Staatshaftung gegen die Bundesrepublik Deutschland vorzubereiten. Grund sei das Versagen der deutschen Aufsichtsbehörden im Fall Wirecard.

Aus den Presseberichten und Aussagen der Verantwortlichen werde deutlich, dass BaFin und die Deutsche Prüfstelle für Rechnungswesen (DPR) krasse Fehler gemacht hätten. "Dafür werden wir die Bundesrepublik für unsere Mandanten auf Schadensersatz verklagen", so die Rechtsanwälte in einer Mitteilung. Sammelklagen wegen Staatshaftung seien schon in Vorbereitung.

DJG/mpt

(END) Dow Jones Newswires

June 28, 2020 10:25 ET (14:25 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.