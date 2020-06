Freiburg (ots) - Wenn es um so gut wie nichts mehr geht, kann man eine Saison auch zu Ende bringen wie Borussia Dortmund oder der 1. FC Köln. Man kann sich aber auch seriös, motiviert und spielfreudig wie der SC Freiburg in die Sommerpause verabschieden. Mit dem 4:0-Erfolg gegen Schalke 04 bestätigten die Breisgauer, dass sie nahezu immer mit einer vorbildlichen Berufsauffassung zu Werke gehen. Das ist einer der Hauptgründe dafür, dass der Sportclub in Liga eins immer wieder vor finanziell besser ausgestatteten Vereinen landet. Ein weiterer elementarer Faktor ist die Personalstrategie. Die Rädchen greifen ineinander. http://mehr.bz/bof8578



