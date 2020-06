Evolva erhält ein CHF 12 Millionen Investment vom Schweizer Unternehmen Nice & Green zur Finanzierung künftigen Wachstums

Reinach, 29. Juni 2020 - Evolva (SIX:EVE), das Schweizer Biotech Unternehmen, gab heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit Nice & Green zur Ausgabe und Zeichnung von Wandelschuldverschreibungen (Convertible Notes) bekannt. Nice & Green ist ein unabhängiges, auf Unternehmensfinanzierungen spezialisiertes Schweizer Unternehmen.

Gemäss Vereinbarung verpflichtet sich Nice & Green zu bestimmten Bedingungen über einen Zeitraum von 12 Monaten gegen Ausgabe von Convertible Notes einen Betrag von bis zu maximal CHF 12 Millionen zu investieren. Die Rückzahlung der Convertible Notes erfolgt entweder mittels Wandlung der Convertible Notes in Namenaktien der Gesellschaft oder, nach Wahl von Evolva, in bar. Der Wandelpreis beträgt 95 Prozent des niedrigsten tagesvolumengewichteten Durchschnittskurses für eine Namenaktie der Gesellschaft an der SIX Swiss Exchange während 6 Handelstagen unmittelbar vor der Wandlung.

Die Ausgabe der Convertible Notes wird zur Finanzierung von Investitionen im Zusammenhang mit dem Ausbau der Geschäftstätigkeit von Evolva verwendet. Die Convertible Notes können in einzelnen Tranchen ausgegeben werden, je nach den betrieblichen Erfordernissen und Investitionsmöglichkeiten zum weiteren Ausbau der Geschäftstätigkeit von Evolva.

"Die Vereinbarung bietet Evolva zu angemessenen Kosten Zugang zu einer flexiblen Finanzierung. Wie bereits mitgeteilt, verschafft sich das Unternehmen die finanzielle Flexibilität, um den Finanzierungsbedarf zu sichern und seine Geschäftstätigkeit weltweit auszubauen", erklärt Oliver Walker, Chief Executive Officer von Evolva.

Über Evolva

Evolva ist ein Schweizer Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Ingredienzen, die sich an der Natur orientieren. Unser Geschäft ist führend in den Bereichen Ingredienzien für Geschmacks- und Duftstoffe, Gesundheitsprodukte und Gesundheitsschutz. Die Mitarbeitenden von Evolva, von denen die Hälfte Frauen sind, setzen sich dafür ein, erstklassige Produkte herzustellen, die Gesundheit und Wohlbefinden fördern und zu Sinnesfreuden beitragen. Weitere Informationen sind verfügbar auf evolva.com.

Disclaimer

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die durch Begriffe wie "glaubt", "nimmt an", "erwartet" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen bergen bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, durch die sich die tatsächlichen Ereignisse bzw. die tatsächliche Finanzsituation, Entwicklung oder Leistung des Unternehmens wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit geäusserten Prognosen unterscheiden können. Angesichts dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder sie an künftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

