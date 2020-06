The following instruments on XETRA do have their first trading day 29.06.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 29.06.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A14JZK3 BAD.-WUERTT.LSA 20/22 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A289K63 BERLIN, LAND LSA20/30A520 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0BS6 DZ BANK IS.A1418 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0BU2 DZ BANK IS.A1420 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0JTT3 DEKA HPF MTN R2103 BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013522133 AEROP.PARIS 20/29 BD00 BON EUR NCA XFRA NO0010886369 MOMOX HLDG G FLN20/25 BD01 BON EUR NCA XFRA XS2196322155 EXXON MOBIL 20/24 REGS BD01 BON EUR NCA XFRA XS2196322403 EXXON MOBIL 20/32 REGS BD01 BON EUR NCA XFRA XS2196324011 EXXON MOBIL 20/39 REGS BD01 BON EUR NCA XFRA XS2197076651 HELVETIA EUR 20/41 FLR BD01 BON EUR NCA HN3Q XFRA CA66980V1067 NOVA MENTIS LI. SC. CORP. EQ00 EQU EUR NCA 2TP2 XFRA CA87320L1031 TAAT LIFESTYLE+WELLNESS EQ00 EQU EUR NCA VR62 XFRA CA92647B3092 VICTORY RESOURCES CORP. EQ00 EQU EUR NCA GPL XFRA GB0002259116 GOOCH + HOUSEGO LS-,20 EQ00 EQU EUR NCA OX3 XFRA GB0006650450 OXFORD INSTR. PLC LS-,05 EQ00 EQU EUR NCA COPA XFRA US20481P1003 COMPUGROUP MED.SP.ADR 1 EQ00 EQU EUR NCA SCTA XFRA US78467K1079 SSE PLC ADR LS-,50 1 EQ00 EQU EUR NCA 0GV XFRA US86887Q1094 SURO CAPITAL CORP. DL-,01 EQ00 EQU EUR NCA CSYZ XFRA IE00BMDX0K95 CSIF(IE)ETF-FEPRANDGB BDL EQ01 EQU EUR YCA CSY8 XFRA IE00BMDX0L03 CSIF(IE)ETF-MUSSCELB BDL EQ01 EQU EUR YCA TM5A XFRA US8725901123 T-MOBILE US INC. -ANR.- EQ01 EQU EUR N