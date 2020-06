FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTPXK XFRA CA7170461064 PEYTO EXPL.+DEVEL.CORP. 0.007 EURIBVA XFRA CA46071W2058 INTERRENT REIT TR.UTS 0.017 EUR3IX XFRA CA45790B1040 INNERGEX RENEWABLE ENERGY 0.118 EURC7G XFRA CA4495861060 IGM FINANCIAL INC. 0.367 EURE17 XFRA CA2927661025 ENERPLUS CORP. 0.007 EURDPU XFRA CA2652692096 DUNDEE PRECIOUS MET.(NEW) 0.018 EURVCE XFRA CA15712L1004 CERVUS EQUIPMENT CORP. 0.010 EUR2CP XFRA CA14042M1023 CAPITAL POWER CORP. 0.313 EURCF7 XFRA CA1254911003 CI FINANCIAL CORP. 0.118 EUR0SZ XFRA US75574U1016 READY CAPITAL DL.-,0001 0.223 EURIOB XFRA BE0003766806 ION BEAM APPLICATIONS SA 0.076 EURTU9 XFRA AU000000TCL6 TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. 0.098 EURLN1 XFRA AU000000SGP0 STOCKLAND STLPD SECS 0.065 EURMJB XFRA AU000000MGR9 MIRVAC GROUP UTS 0.018 EURMY4 XFRA AU000000GMG2 GOODMAN GROUP UNITS 0.092 EUR0DPS XFRA AU000000DXS1 DEXUS 0.142 EURAYV1 XFRA AU000000APZ8 ASPEN GROUP UTS 0.020 EURPJZ XFRA AU000000APA1 APA GROUP STPLD. SECS. 0.166 EURO3P XFRA AT0000APOST4 OESTERREICH. POST AG 2.080 EUR4I7 XFRA CA3874371147 GRANITE REIT UTS 0.158 EUR8GB XFRA CA3748252069 GIBSON ENERGY INC. 0.222 EURPL2 XFRA CA7005632087 PARK LAWN CORP. 0.025 EUR9TF XFRA CA87241L1094 TFI INTERNATIONAL INC. 0.170 EUROCZA XFRA ES0116920333 GRUPO CATALANA NOM.EO-,30 0.159 EURC7J1 XFRA CA83179X1087 SMARTCENTRES REIT V.VTG 0.101 EURS76 XFRA US8621211007 STORE CAPITAL CORP.DL-,01 0.312 EURSHDA XFRA US8248414075 SHISEIDO CO. ADR8PO XFRA JP3855900001 POLA ORBIS HLDGS INC. 0.292 EURCI9 XFRA CNE1000016V2 CITIC SECURITIES H YC 1 0.063 EUR1NR XFRA CA6665111002 NORTHLAND POWER INC. 0.065 EURWTY XFRA IE00BDB6Q211 WILLIS TOWERS WATSON 0.606 EURRIB1 XFRA DE000A254260 RIB SOFTWARE SE Z.VERK. 0.120 EUR4OQ1 XFRA US00123Q1040 AGNC INV.CORP. DL-,001 0.107 EUR7NX XFRA JP3758190007 NEXON CO. LTD 0.021 EURRE21 XFRA ES0173093024 RED ELECTRICA CORP.EO-,50 0.779 EUR