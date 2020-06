FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSOW XFRA DE000A2GS401 SOFTWARE AG NA O.N. 0.760 EUR7SN XFRA JP3336560002 SUNTORY BEVERAG.+FOOD LTD 0.325 EURIWTE XFRA AT0000858568 ERSTE BD EO MIDTERM A 0.100 EUR9BL XFRA JP3831490002 BROADLEAF CO. LTD 0.055 EURATP XFRA US00215F1075 ATN INTL INC. DL-,01 0.151 EUR6GAA XFRA US40053W1018 GRUPO AV.ACC.V.ADR/20 KP1 0.022 EURE8V XFRA JP3169750001 ENVIPRO HOLDINGS INC. 0.083 EURUB5 XFRA US9029733048 U.S. BANCORP DL-,01 0.374 EUR3T8 XFRA US89214P1093 TOWNEBANK DL 2,5 0.160 EURTIV XFRA US8851601018 THOR IND. INC. DL-,10 0.356 EURSCZ XFRA US8666741041 SUN COMM. INC. DL-,01 0.704 EURSYK XFRA US8636671013 STRYKER CORP. DL-,10 0.512 EURSD5 XFRA US8581191009 STEEL DYNAMIC DL-,0025 0.223 EURVSP XFRA US85571B1052 STARWOOD PPTY TRST DL-,01 0.428 EURSSU XFRA US7960508882 SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95SSUN XFRA US7960502018 SAMSUNG EL./25 GDRS NV PFGEI XFRA US78440X1019 SL GREEN REALTY DL-,01 0.263 EURKMB XFRA US78440P1084 SK TELECOM CO.LTD.ADR 1/9RK8 XFRA US74348T1025 PROSPECT CAP CORP.DL-,001 0.053 EURPNK XFRA US7237871071 PIONEER NATURAL DL-,01 0.490 EURP0BR XFRA US7142361069 PERMIAN BASIN R.TR. U.B.I 0.002 EURPD0 XFRA US70509V1008 PEBBLEBROOK HOTEL TRU.SBI 0.009 EURPKX XFRA US6934831099 POSCO SP.ADR 1/4/SW 5000NUO XFRA US6703461052 NUCOR CORP. DL-,40 0.358 EURWX6 XFRA US63633D1046 NATL HEALTH INV. DL-,01 0.982 EURNFG XFRA US6361801011 NATL FUEL GAS 0.396 EURNQG XFRA US6098391054 MONOLITHIC POWER DL-,001 0.445 EURMDF XFRA US58470H1014 MEDIFAST DL-,001 1.006 EURLNE XFRA US5339001068 LINCOLN ELECTR. HLDGS 0.436 EURLXN XFRA US5290431015 LEXINGTON REALTY TRUST 0.094 EURLXI XFRA US5261071071 LENNOX INTL INC. DL-,01 0.686 EURKRC XFRA US49427F1084 KILROY REALTY CORP.DL-,01 0.432 EURILT XFRA US4523081093 ILL. TOOL WKS 0.953 EURHUM XFRA US4448591028 HUMANA INC. DL-,166 0.557 EURAWT XFRA US4046091090 THE HACKETT GROUP DL-,001 0.085 EUR