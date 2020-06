FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.06.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.06.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

CUP XFRA JP3519400000 CHUGAI PHARMACEUT'L

TOTB XFRA FR0000120271 TOTAL S.A. EO 2,50

S7U XFRA CA8169221089 SEMAFO INC.

BWQ XFRA DE000A0M93V6 ADV.BLOCKCHAIN AG INH ON

LIF XFRA AU000000LI31 LITHIUM CONSOLIDATED

