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WKN: 850727 ISIN: FR0000120271 Ticker-Symbol: TOTB 
Xetra
26.06.20
17:35 Uhr
35,000 Euro
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Öl/Gas
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ADVANCED BLOCKCHAIN
ADVANCED BLOCKCHAIN AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADVANCED BLOCKCHAIN AG3,060-2,55 %
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD49,200-0,94 %
LITHIUM CONSOLIDATED LIMITED0,006-15,38 %
SEMAFO INC3,010+1,52 %
TOTAL SA35,000-1,73 %
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