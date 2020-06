FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.06.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 30.06.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.06.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.06.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

TU8 XFRA US8766641034 TAUBMAN CENTERS DL-,01

PHIA XFRA US5004723038 KONINKL. PHILIPS ADR -,20

PHI1 XFRA NL0000009538 KONINKL. PHILIPS EO -,20

CLRN XFRA CH0012142631 CLARIANT NA SF 3,70

TIP1 XFRA BMG8890G1116 TITAN PETROCHEM.GR.HD-,08

A7R1 XFRA CA85209D4084 SPROTT RESOURCE HLDNG ON

