FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 29.06.2020 NICHT EX DIVIDENDE GEHANDELT. DER EX-TAG WURDE AUF DEN 30.06.2020 VERSCHOBEN. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCH IM HANDELSSYSTEM ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL NOT BE 29.06.2020. THE EX-DAY WAS POSTPONED TO 30.06.2020. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDIKATOR WILL BE DISPLAYED IN THE TRADING SYSTEM. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
YST XFRA AU000000TPM6 TPG TELECOM LTD 0,30 EUR
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL NOT BE 29.06.2020. THE EX-DAY WAS POSTPONED TO 30.06.2020. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDIKATOR WILL BE DISPLAYED IN THE TRADING SYSTEM. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
YST XFRA AU000000TPM6 TPG TELECOM LTD 0,30 EUR
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