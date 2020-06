Wochenausblick: Tankan-Bericht, Einkaufsmanagerzahlen, Fed-Protokoll, US-Arbeitsmarktdaten

In den USA bleiben die Börsen am Freitag geschlossen, der stark beachtete Arbeitsmarktbericht wird daher einen Tag früher veröffentlicht. Gut gefüllt ist die Agenda am Mittwoch mit zahlreichen Einkaufsmanagerdaten sowie dem Fed-Protokoll am Abend. Zudem stehen im Wochenverlauf einige Konjunkturdaten aus China und Japan an.



Montag

Wie es derzeit um den Konsum in Japan bestellt ist erfahren Anleger in der Nacht, wenn die Einzelhandelsumsätze für Mai veröffentlicht werden. Die Entwicklung der Verbraucherpreise in Deutschland steht um 14 Uhr zur Veröffentlichung an. Aus den USA kommen um 16 Uhr frische Daten zu den schwebenden Hausverkäufen.







Dienstag

Erneut sind die Blicke zunächst Richtung Asien gerichtet. Aus Japan erwarten Investoren die Arbeitslosenquote sowie die Industrieproduktion. China meldet den Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor. Aus der Eurozone werden um 11 Uhr die Verbraucherpreise erwartet. Der Einkaufsmanagerindex der Region Chicago läuft um 15.45 Uhr über die Ticker, das US-Verbrauchervertrauen um 16 Uhr. Nach Börsenschluss an der Wall Street öffnet FedEx seine Bücher.







Mittwoch

Japans wichtigster vorlaufender Konjunkturindikator, der Tankan-Bericht, wird in der Nacht erwartet. Gegen 09.55 Uhr erfahren Anleger, wie die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist. Zeitgleich werden die Arbeitsmarktdaten für Juni veröffentlicht. Der Einkaufsmanagerindex für die Eurozone steht um 10 Uhr an. Um 14.15 Uhr schaut der Markt auf den US-Arbeitsmarktbericht von ADP. Er zeigt an, wie viele Jobs die Privatwirtschaft geschaffen hat. Gegen 16 Uhr wird der viel beachtete ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe in den USA bekanntgegeben. Am Ölmarkt richtet sich das Interesse um 16.30 Uhr auf den wöchentlichen Bericht des Energieministeriums. Höhepunkt des Tages könnte das Protokoll der Fed-Sitzung vom 10. Juni werden. Hier erhoffen sich Investoren neue Hinweise zur künftigen Geldpolitik der Notenbank. Im Tagesverlauf stehen zudem die Daten zum Pkw-Absatz in den USA an.











Donnerstag

Die Arbeitslosenquote für die Eurozone erscheint um 11 Uhr. Stärkere Schwankungen an den Märkten könnten am Nachmittag folgen, wenn um 14.30 Uhr die US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht werden. Zeitgleich erscheinen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Der Auftragseingang in der US-Industrie folgt um 16 Uhr. Am US-Anleihemarkt findet nur ein verkürzter Handel bis 20 Uhr statt.











Freitag

Der Wochenausklang dürfte eher ruhig verlaufen. In den USA bleiben die Börsen aufgrund des Unabhängigkeitstages geschlossen. Aus China und Japan erwarten Investoren den Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungsbereich. Das Barometer für Deutschland folgt um 09.55 Uhr, jenes für die Eurozone um 10 Uhr.



Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC