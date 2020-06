Die Börse endete Freitag und startet die neue Woche im Minus. Kein deutscher Index schloss am letzten Handelstag der Woche im Plus. Der MDAX führte die Liste der Verlierer mit einem Minus von -1,00 % auf 25.620,35 Punkte an. Der DAX sank um -0,73 % auf 12.089,39 Punkte. Der DAX-Future liegt im asiatischen Handel mehr als -0,4 % im Minus, nach einem Schlusskurs von 12.062,00 Punkten am Freitagabend.Die USA erlebten Freitagabend einen starken Selloff. Die signifikant ansteigenden Infektionszahlen und Todesfälle in den USA belegen die Theorie einer 2. Ansteckungswelle, ausgelöst durch eine frühzeitige Rückkehr zur Normalität. Die amerikanische Börse sorgt sich nun, dass einzelne Bundesstaaten erneut einen Lockdown verkünden. Alle US-Indizes verloren stark. Am stärksten gab der Dow Jones Industrial Average Index mit einem Verlust von -2,84 % auf 25.015,55 Punkten ab. Auch heute früh liegen alle US-Futures leicht im Minus.

