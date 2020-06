Am Nachmittag steht die Juni-Teuerungsrate für Deutschland zur Bekanntgabe an. Gegenüber dem Vormonat wird mit einem Minus von 0,6 auf 0,5 Prozent p.a. gerechnet.Am morgigen Dienstag stehen noch die Inflationsraten für Frankreich, Italien und die Eurozone zur Bekanntgabe an. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen diese bei minus 0,2 Prozent, minus 0,6 Prozent bzw. 0,0 Prozent gelegen haben. Normalerweise gilt eine geringe Geldentwertung zwar als ...

