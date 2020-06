Der Zahlungsabwickler Wirecard wird vorerst seinen Geschäftsbetrieb "im besten Interesse der Gläubiger fortsetzen", ließ der Konzern am Samstag seine Kunden und Partner per Ad-hoc-Mitteilung wissen. Weiter teilte Wirecard mit, dass - wie vom Vorstand bereits am 25. Juni 2020 bekannt gegeben - der Vorstand beim Amtsgericht München ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt hat. Vom Amtsgericht wurde in einem ersten Schritt der Münchner Rechtsanwalt Dr. Michael Jaffe' als..

