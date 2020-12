DJ Wirecard-Ausschusssitzung zu Apas wird Dienstag fortgesetzt

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Wirecard-Untersuchungsausschuss des Bundestages wird am Dienstagabend seine Beratungen über die Rolle der Abschlussprüferaufsicht Apas fortsetzen. Das kündigte Linke-Fraktionsvize Fabio De Masi an. "Die Anhörung des Untersuchungsausschusses Wirecard zum Komplex Apas musste am Freitag um 5 Uhr morgens pausiert werden und soll morgen ab 17 Uhr weitergeführt werden" erklärte er.

"Es reicht nicht, wenn Peter Altmaier jetzt befremdet ist", betonte De Masi. Apas-Chef Ralf Bose müsse nicht nur seinen Hut nehmen - auch müssten Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) nun liefern. "Es braucht harte Regeln gegen Insidergeschäfte in Ministerien, Bundestag und Behörden", forderte er.

Bose hatte laut seiner Aussage in dem Ausschuss selbst mit Aktien des mittlerweile insolventen Zahlungsdienstleisters gehandelt. Nach Angaben des Bundestags-Pressedienstes hatte er nach eigenen Angaben Ende April 2020 erstmals Wirecard-Aktien gekauft und sie dann am 20. Mai wieder verkauft.

Altmaier, dessen Ministerium die Rechtsaufsicht über die Apas ausübt, hatte sich daraufhin "befremdet" über die Aussage des Behördenleiters gezeigt und eine Überprüfung angekündigt, "ob die geltenden Regelungen eingehalten worden sind und ob es geboten ist, daraus Konsequenzen zu ziehen." Mehrere Ausschussmitglieder hatten personelle Konsequenzen gefordert. Der Grünen-Finanzexperte Danyal Bayaz hatte zudem eine Verdachtsanzeige auf Insiderhandel gegenüber der Hinweisgeberstelle der Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin gestellt.

December 14, 2020 07:21 ET (12:21 GMT)

