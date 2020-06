FRANKFURT (Dow Jones)--Die DAX-Futures sind am Montagmorgen unter die Marke von 12.000 Punkten gefallen. Der Kursrücksetzer an der Wall Street sorgt auch in Europa für Gewinnmitnahmen.

Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 80,5 auf 11.981 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.102 und das Tagestief bei 11.935,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 6.400 Kontrakte.

June 29, 2020 02:21 ET (06:21 GMT)

