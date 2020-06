Das Coronavirus hält die Welt weiter in Atem. Der sprunghafte Anstieg bei den Neuinfektionen insbesondere in den USA verunsichert die Anleger bereits seit einigen Tagen und drückte den Dow Jones am Freitag um mehr als 2,8 Prozent in die Tiefe. Am Wochenende meldeten Behörden den im Zusammenhang mit der Pandemie weltweit 500.000ten Toten. In Asien und Europa nehmen die Investoren die schwache US-Performance zum Anlass, ebenfalls Gewinne zu realisieren. Der DAX ist im endenden Q2 um 21,7 Prozent gestiegen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...