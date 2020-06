In den vergangenen vier Monaten waren die Wall Street und die Investoren einer Volatilität ausgesetzt, die der eines Jahrzehntes entspricht. Der CBOE Volatility Index, auch als "Angstindex" bekannt, erreichte im März ein Allzeithoch, wobei der S&P 500-Index in weniger als fünf Wochen 34 % seines Wertes verlor. Doch in den folgenden 11 Wochen erholte sich der S&P 500 um mehr als 40 % von seinen Tiefstständen und kam seinem Allzeithoch näher. Wenn Investoren aus dieser jüngsten Volatilität etwas gelernt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...