Wien (www.anleihencheck.de) - Der deutliche Anstieg bei COVID-19 Infektionen birgt ernst zu nehmende Risiken für den Verlauf der wirtschaftlichen Erholung, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Zahl an täglichen Neuinfektionen habe ein Allzeithoch bei 40.000 Fällen erreicht. Der neuerliche Anstieg sei vorwiegend auf Bundesstaaten im Süden und Westen der USA zurückzuführen (Kalifornien, Texas, Florida, Arizona), während Bundesstaaten im Nordosten, wie etwa New York, einen rapiden Rückgang verzeichnen würden. In Texas sei daraufhin die schrittweise Lockerung der Eindämmungsmaßnahmen pausiert worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...