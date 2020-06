Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Aktuell rücken die Nachrichten über die Verbreitung von COVID-19 wieder verstärkt in den Fokus der Finanzmarktteilnehmer, so die Analysten der Helaba.Besonders die Zahl der Neuinfektionen in den USA sorge für eine erhöhte Risikoaversion. Es seien mehr als 40 Tsd. Neuinfektionen gemeldet worden, wobei die tatsächliche Zahl um das zehnfache höher sein könnte. Zum Wochenschluss seien vermeintlich sichere Staatspapiere der EWU-Kernländer gefragt gewesen. Die Analysten würden davon ausgehen, dass das Sicherheitsbedürfnis der Investoren sich heute weiterhin als stützender Faktor erweisen werde. ...

