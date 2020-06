Während sich beispielsweise die Luftfahrt- und die Autobranche auf eine lang anhaltende Flaute einstellt, erwartet die Halbleiterbranche in den nächsten Jahren ein Wachstum des Geschäfts. Aktuell läuft es in der Branche besser als in vielen anderen Industrien. Auch Micron ist trotz schwächelnder Weltwirtschaft bis dato gut durch die Krise gekommen. Der amerikanische Speicherchip-Produzent wird heut Nacht um 22:30 MEST die Zahlen für das 3. Quartal 2020 präsentieren. Die Marktteilnehmer haben mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Erstens ist das Papier mit einem Beta von 1,48 bei einem neuerlichen Sell Off aufgrund der befürchteten 2. Welle einem größeren Risiko ausgesetzt. Ein positiver Faktor wäre hingegen die Präsentation überraschend guter Zahlen aufgrund des corona-bedingten Digitalisierungsschubs (Stichwort Home Office und Datenzentren). Ein Teil der Modernisierung findet durch die graduelle Implementierung des 5 G Mobilfunkstandards statt, weil das durchschnittliche 5-G Telefon mehr Speicher braucht als heutige Smartphones. Höhere Datenraten treiben auch den Speicherbedarf der 5G-Infrastruktur. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...