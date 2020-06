Trotz des Insolvenzantrags in der Vorwoche will Wirecard den Geschäftsbetrieb zunächst aufrechterhalten, teile der Zahlungsabwickler am Wochenende mit. Das kommt zu Wochenbeginn gut an. Die Aktie ist nach dem massiven Kursverfall nun jedoch endgültig zum Spielball der Spekulanten geworden. "Mit der Stellung des Insolvenzantrags wird das Geschäft der Wirecard fortgesetzt. Der Vorstand ist der Meinung, dass eine Fortführung im besten Interesse der Gläubiger ist", hieß es am Samstag in einer Mitteilung ...

