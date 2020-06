Frankfurt (www.anleihencheck.de) - EZB-Chefin Christine Lagarde erklärte am Freitag in einer Rede, dass die Eurozone den Tiefpunkt der Coronakrise wohl durchschritten habe, allerdings weiterhin die Gefahr einer zweiten Corona-Welle bestehe, so die Analysten der Helaba.Dementsprechend sei es notwendig, weiterhin "alle Hebel in Bewegung zu setzen", um die Folgen der Pandemie abzumildern. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere sei in der letzten Handelswoche auf -0,47% gesunken. Der 10J-Spread zwischen amerikanischen und deutschen Titeln setze seine Ausweitungstendenz von April fort und liege momentan bei 114 Basispunkten. (29.06.2020/alc/a/a) ...

