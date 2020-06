Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Kern-Staatsanleihemärkten waren die Renditeentwicklung im Rahmen des Risk-off per saldo leicht nach unten gerichtet, so die Experten von Union Investment.Die in der Berichtswoche zu beobachtende erhöhte Risikoaversion habe zu einer verstärkten Nachfrage nach sicheren Anleihen geführt. Sowohl US-Schatzanweisungen als auch Bundesanleihen hätten Zugewinne aufgewiesen. Die US-Zinskurve habe über die langen Laufzeiten ein wenig flacher tendiert. Die Bund-Kurve habe sich mit Ausnahme von 15 Jahren Laufzeit verschoben, dort sei es in dieser Woche zur Aufstockung einer Anleihe gekommen, um bis zu fünf Basispunkte nach unten. In der Peripherie hätten die Renditen ebenfalls leicht nachgegeben, die Spreads zu Bundesanleihen hätten sich zumeist nur gering verändert gezeigt. ...

