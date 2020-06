Hannover (www.anleihencheck.de) - Als sicher empfundene deutsche Staatsanleihen waren zum Wochenausklang gefragt, so die Analysten der Nord LB.Hintergrund sei eine sich verschärfende Corona-Situation in den USA gewesen. Eine sich weiter zuspitzende Corona-Infektionslage in Amerika und durchwachsene Konjunkturdaten hätten das Interesse an vermeintlich sicheren US-Staatsanleihen steigen lassen. Über alle Laufzeiten hinweg seien die Kurse der Bonds gestiegen - richtungsweisende zehnjährige Staatsanleihen um 14/32 Punkte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...