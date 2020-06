Tesla, Mowi, Sartorius und Sixt: Die Hot Stocks der Woche

Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014), Mowi (WKN: 924848 / ISIN: NO0003054108), Sartorius (WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631) und Sixt (WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326) gehörten in der vergangenen Woche zu den Hot Stocks und dies nicht nur in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Tesla

Tesla bleibt auf der Überholspur, wie sich auch an der aktuellen Aktienkursentwicklung zeigt. Nachdem der Kurs zwischen Februar und März zeitweise um über 60 Prozent einbrach, wechselten die Notierungen wieder in den Steigflug. Dabei ging es Mitte Juni sogar erstmals in der bisherigen Kurshistorie vorübergehend über die magische 1.000-US-Dollar-Marke nach oben. Viele Anleger sind der Überzeugung, dass die Coronavirus-Krise den Übergang zur Elektromobilität befeuert.

Tesla-Chart: Börse Stuttgart

In dieser boomenden Branche hat der kalifornische Konzern eine herausragende Marktposition, die noch weiter ausgebaut werden soll. So hat Tesla neue Expansionspläne mit dem Bau eines zweiten Werks in Texas verkündet. Das Investitionsvolumen soll dabei rund eine Milliarde US-Dollar betragen. Bisher wird von Tesla eine Produktionsstätte im kalifornischen Fremont betrieben. Außerhalb der Vereinigten Staaten gibt es in Shanghai eine Autofabrik für den chinesischen Markt. In Berlin-Brandenburg ist eine Tesla-Gigafactory im Bau, in der die Produktion im kommenden Jahr aufgenommen werden soll.

Tesla Mini Long WKN KB3S7Y ISIN DE000KB3S7Y3 Emissionstag 3. Juni 2020 Produkttyp Mini Long Emittent Citigroup

Mowi

Ein neuer Coronavirus-Ausbruch in China schickte die Aktien norwegischer Lachszüchter Mitte Juni auf Talfahrt. Ausgangspunkt des neuen Ausbruchs in Peking, bei dem innerhalb weniger Tage Dutzende Neuinfektionen vermeldet worden sind, soll der Großmarkt Xinfadi im Stadtbezirk Fengtai sein, auf dem mit Meeresfrüchten, Obst und Gemüse gehandelt wird. Dieser wurde am 13. Juni umgehend geschlossen, nachdem hier Coronaviren auf Schneidebrettern entdeckt worden waren, auf denen importierter Lachs verarbeitet wurde.

