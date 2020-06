Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Jena (pts008/29.06.2020/10:00) - Der europäische IT-Security-Hersteller ESET hat zum zweiten Mal in Folge den "Champion"-Status in der Canalys Cybersecurity Leadership Matrix 2020 erreicht. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Position weiter verbessert, was vor allem auf starkes Unternehmenswachstum und enorme Unternehmensdynamik innerhalb Europas zurückzuführen ist. Die Marktexperten bewerteten insgesamt 17 Cybersecurity-Anbieter nach ihrer globalen Vertriebsleistung der vergangenen zwölf Monaten. In das Bewertungsschema fiel zudem das Partner-Feedback aus dem Canalys Vendor Benchmark-Tool. Dieses Ergebnis wurde in Kombination mit einer unabhängigen Analyse der Anbieter-Dynamik im Channel auf Basis seiner Investitionen, Strategie sowie seiner Marktperformance und operativen Umsetzung ermittelt. ESET erzielte die höchste Punktzahl in den Kategorien Produktverfügbarkeit und -auslieferung sowie einfache Geschäftsabwicklung. Die verbesserte Position von ESET in der Matrix spiegelt den Erfolg des MSP-Partnerprogramms wider, an dem bereits mehr als 7.000 Managed Service Partner erfolgreich teilnehmen. Auch die Einbeziehung des Feedbacks von lokalen Händlern zu Produkt-Roadmaps, Technologien und Kundenbedürfnissen war Baustein des Erfolgs. Der indirekte ESET-Vertriebsweg stellt sicher, dass Regionen auf der ganzen Welt innovativ und effizient arbeiten sowie am Puls der globalen Cybersicherheitslandschaft sind. ESET war neben Cisco, Palo Alto Networks und Fortinet einer von nur sieben Anbietern, denen der Champion-Status zuerkannt wurde und einer von vier, die diesen Status erneut bestätigten. Champions haben die höchsten Punktzahlen im Canalys Vendor Benchmark und weisen gemeinsame Merkmale auf. Dazu zählen zum Beispiel die Verbesserung und Vereinfachung von Channel-Prozessen und das Engagement für wachsende, von Partnern generierte Einnahmen. Die ausgezeichneten Hersteller müssen auch zeigen, dass sie nachhaltige Investitionen in die Zukunft ihrer Channel-Modelle tätigen. Ignacio Sbampato, Chief Business Officer bei ESET, freut sich: "Die erneute Auszeichnung als Champion bestätigt die großartige Arbeit, die wir gemeinsam mit unseren Fachhändlern leisten. Und sie bestärkt uns, den indirekten Vertriebsweg konsequent weiter zu verfolgen. Deswegen werden wir unsere Produkte und Angebote immer weiter verbessern und auch den Erfolg im MSP-Markt stetig ausweiten." Über Canalys Canalys zählt weltweit zu den führenden Channel-Technologie-Analysten. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, Kunden über die Zukunft der Technologiebranche zu informieren und dabei nicht nur althergebrachte Geschäftsmodelle zu berücksichtigen, sondern auch in die Zukunft zu denken. Weitere Informationen zu ESET-Technologie und -Lösungen stehen Ihnen auf https://www.ESET.de - https://www.ESET.at - https://www.ESET.ch zur Verfügung. (Ende) Aussender: ESET Deutschland GmbH Ansprechpartner: Michael Klatte Tel.: +49 3641 3114 257 E-Mail: michael.klatte@eset.de Website: www.eset.com/de/ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200629008

