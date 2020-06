Mössingen (ots) - Die BeneVit Gruppe verstärkt mit Arnd von Boehmer die Führung an der Spitze der Unternehmensgruppe um den Inhaber und Geschäftsführenden Gesellschafter Kaspar Pfister. Der 54-jährige Verwaltungswissenschaftler von Boehmer wird vom 1. Juli 2020 an zum weiteren Geschäftsführer neben dem Unternehmensgründer bestellt. Zuvor war er als Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Württemberg und deren Tochterunternehmen tätig."Die BeneVit Gruppe ist ein stark wachsendes Unternehmen und benötigt nunmehr die Verteilung der Führungsaufgaben auf mehrere Schultern. Mit Arnd von Boehmer holen wir einen erfahrenen Fachmann aus der Pflegewirtschaft an Bord unseres Familienunternehmens. In Zukunft werde ich mich durch die Verteilung von Aufgaben noch intensiver um unsere Zukunftsprojekte kümmern, in die wir in den nächsten Jahren gut 100 Millionen Euro investieren und über 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen werden", sagt Kaspar Pfister, Inhaber der BeneVit Gruppe.Die Gruppe werde mittelfristig, so Pfister, in weitere BeneVit Häuser, barrierefreie Wohnungen, Tagespflegeeinrichtungen und in die Schaffung von Kindergärten und Kinderbetreuungen investieren und somit stark wachsen. "Als eines der letzten großen Familienunternehmen der Pflegewirtschaft brauchen wir motivierte, kluge Köpfe, sowie pflegende und helfende Hände", beschreibt Kaspar Pfister seine Zukunftspläne.Die BeneVit Gruppe ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen, welches seit dem Jahr 2004 Dienstleistungen für ältere, pflege- und betreuungsbedürftige Menschen erbringt. Die Unternehmensgruppe ist bundesweit an 30 Standorten tätig und betreibt 26 stationäre Pflegeeinrichtungen mit rund 1.700 Plätzen in fünf Bundesländern. Dies überwiegend nach dem BeneVit-Hausgemeinschaftskonzept, in Wohngruppen mit 10-15 Bewohnern. In den ambulanten Diensten der Gruppe werden rund 900 pflegebedürftige Menschen versorgt. Zusätzlich wird teilstationäre Pflege eingestreut und in 4 solitären Tagespflegeeinrichtungen angeboten, ebenso barrierefreie und betreute Wohnformen. Rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten bundesweit für die BeneVit Gruppe.www.benevit.net (http://www.benevit.net)Pressekontakt:Steffen Ritterfokus > p Die Kommunikationsagentur für die PflegewirtschaftFriedrichstraße 6810117 Berlin-MitteT +49 30 2888 6003M +49 160 15 31 796ritter@fokus-p.dewww.fokus-p.deOriginal-Content von: BeneVit Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135153/4636906