MTU Aero Engines-Puts mit 107%-Chance bei Kursrückgang auf 125 Euro

Die Aktie des Herstellers von Triebwerken für zivile und militärische Fluggeräte und industrielle Gasturbinen MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0), verzeichnete noch am 24.1.20 ein Jahreshoch bei 289,30 Euro und geriet danach bis zum am 18.3.20, als die Aktie auf einen Tiefststand bei 97,76 Euro fiel, massiv unter Druck. Danach legte der Aktienkurs bis zum 8.6.20 wieder auf bis zu 187,75 Euro zu, um in weiterer Folge wieder gehörig unter Druck zu geraten. Laut Analyse von www.godmode-trader.de dürfte sich die Verkaufswelle bei der MTU Aero Engines-Aktie - sofern der Aktienkurs unterhalb von 158 Euro verbleibt - weiter fortsetzen. Ein Rückfall auf die Unterstützungslinie bei 125 Euro erscheint wahrscheinlicher, als eine schnelle Erholung. Erst ein Anstieg über 166,50 Euro würde das Chartbild der Aktie aufhellen.

Gibt die von der Mehrheit der Experten zum Verkauf empfohlene Aktie in den nächsten Wochen auf 125 Euro nach, dann wird sich eine Investition in Short-Hebelprodukte bezahlt machen.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 160 Euro

Der J.P.Morgan-Put-Optionsschein auf die MTU Aero Engines-Aktie mit Basispreis bei 160 Euro, Bewertungstag 18.9.20, BV 0,1, ISIN: DE000JC1SF20, konnte beim MTU Aero Engines-Kurs von 151,15 Euro mit 2,53 - 2,56 Euro gehandelt werden.

Wenn die MTU Aero Engines-Aktie in spätestens einem Monat auf 215 Euro nachgibt, dann wird der Put einen handelbaren Preis von etwa 3,85 Euro (+50 Prozent) erzielen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 172,58 Euro

Der SG-Open End Turbo-Put auf die MTU Aero Engines-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 172,58 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SB9JNS3, wurde beim MTU Aero Engines-Aktienkurs von 151,15 Euro mit 2,28 - 2,30 Euro quotiert.

Bei einem Kursrückgang der MTU Aero Engines-Aktie auf 125 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt - auf 4,75 Euro (+107 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 187,172 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Put auf die MTU Aero Engines-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 187,172 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA0JZK0, wurde beim MTU Aero Engines-Aktienkurs von 151,15 Euro mit 3,67 - 3,73 Euro taxiert.

Beim MTU Aero Engines-Aktienkurs von 125 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts bei 6,21 Euro (+66 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von MTU Aero Engines-Aktien oder von Hebelprodukten auf MTU Aero Engines-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de