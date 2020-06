Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta012/29.06.2020/10:50) - Der Geschäftsführer der SMB-David finishing lines GmbH, einer 100%-igen Tochtergesellschaft der Blue Cap AG, hat heute angekündigt, wegen Überschuldung und drohender Zahlungsunfähigkeit einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht Wolfratshausen zu stellen.



Der Buchwertansatz dieser Beteiligung bei der Blue Cap AG in Höhe von ca. EUR 1,2 Mio. wird in voller Höhe abgeschrieben.



Die Blue Cap AG hat für Bankkredite der SMB-David finishing lines GmbH Bürgschaften und Mithaftungen in Höhe von EUR 2,7 Mio. erteilt. Es besteht ein erhebliches Risiko, dass die Blue Cap AG hieraus in Anspruch genommen wird.



Die SMB-David finishing lines GmbH hat Verbindlichkeiten gegenüber der Blue Cap AG in Höhe von ca. EUR 0,3 Mio. und gegenüber Tochtergesellschaften der Blue Cap AG in Höhe von ca. EUR 0,2 Mio. Es ist zu erwarten, dass diese Verbindlichkeiten nicht erfüllt werden.



