Köln (ots) - Dramen, Emotionen, Sex und Leidenschaft: Dafür steht die neue TVNOW-Young-Adult-Serie "SUNNY - Wer bist Du wirklich?". Und genauso abwechslungsreich wie die Geschichte der Event-Produktion sind auch die Darsteller. "Der Cast besteht aus mega tollen Schauspielern, aber vor allem sind es alle großartige Menschen. Divers und sehr unterhaltsam. Wir sind jetzt schon zu einer Gruppe zusammengewachsen, die sich gegenseitig unterstützt", so Valentina Pahde ("GZSZ", "Fack ju Göhte"), die die titelgebende Hauptrolle der Sunny übernimmt. Und in der Fotografie-Masterclass im mondänen München trifft Sunny auf diese starken Charaktere:Wilson Gonzalez Ochsenknecht ("Tatort", "Lords of Chaos") spielt den schwerreichen Ove.Instagram: @willywonkaweinhaus"(...) SUNNY ist eine Dramaserie, die es so in der Art in Deutschland noch nie zu sehen gab. Spannung und überraschende Wendungen sind garantiert. (...)"Gerrit Klein ("Herzensbrecher - Vater von vier Söhnen", "Kreuzfahrt ins Glück") als Lennard.Instagram: @_gerrits"(...) Ich spiele Lennard, den Leader aus reichem Haus, der scheinbar einen Plan vom Leben hat, aber trotzdem immer geheimnisvoll bleibt, der irgendwann vor Sunny steht und dann... (...)."Nachwuchsschauspieler Ben Andrews Rumler ist Karl, Lennards bester Freund. Instagram: @benandrewsrumler"(...) Für diese Rolle erweitere ich meinen Horizont jeden Tag ein wenig mehr, denn er ist ein starker, emotionaler und talentierter Charakter. Dazu kommt noch die Frage, die jeden beschäftigt "Wer bist du wirklich?", die bei Karl das Beste oder das Schlechteste zum Vorschein bringt. (...)"Linda Rohrer ("Magda macht das schon", "Scham") übernimmt die Rolle von Ruby, Lennards kleiner Schwester.Instagram: @lindamarierohrer"Ich weiß noch, wie ich auf meiner Terrasse saß und die Drehbücher das erste Mal gelesen habe. Ich hatte am ganzen Körper Gänsehaut und Tränen in den Augen. (...)"Meryl Marty ("Der Bestatter", "Das verlorene Tal") ist als Influencerin Frieda zu sehen.Instagram: @meryl_marty"Mit 'SUNNY - Wer bist du wirklich?' ist für mich ein Traum wahr geworden. Es ist eine Serien-Produktion, die ich unbedingt im deutschsprachigen Raum sehen wollte und auch vermisst habe. (...)"Brix Schaumburg (Hauptrolle des Mowgli in "Dschungelbuch das Musical") spielt den transsexuellen Nik, der ebenfalls Teil der Masterclass-Gruppe ist.Instagram: @treesoul"(...) Mit meiner Geschichte und dem starken Bezug zu meiner Rolle weiß ich, wie es ist, sich zu suchen und vor allem wie toll es ist, sich zu finden. Dass TVNOW uns diese Plattform bietet und ich mich in der Rolle des Nik als Transmann zeigen darf, ist für mich natürlich eine Herzensangelegenheit. (...)"Sarah Buchholzer ("Herz über Kopf", "Tatort Münster: Lakritz") spielt die ewige Außenseiterin Kim.Instagram: @sarahbuchholzer"(...) Wir werden viel über die einzelnen Charaktere herausfinden, ihre Ängste, ihre Vergangenheit, vielleicht am Ende sogar, wer sie wirklich sind. (...)"Felix Lampert ("Alles oder Nichts", "Soko Wismar") leitet als Star-Fotograf Brian die Masterclass.Instagram: @felix.lampert"(...) Ein Fotograf ist einer, der die Welt mit Licht und Schatten immer wieder neu schreibt. Die Geschichte ist voller Licht und Schatten. Alle treffen ihre Dämonen um herauszufinden, wer sie wirklich sind."Über "SUNNY - Wer bist Du wirklich?"Die neue TVNOW-Event-Serie "SUNNY - Wer bist Du wirklich?" (20 Folgen) handelt von Sunny, die für eine Fotografie-Masterclass vorübergehend von Berlin nach München zieht. Ihre Rückkehr in die glitzernde Münchner VIP-Welt wird für sie zu einem rauschhaften Trip. Auf einer ausschweifenden Party kommt es zu einem tragischen Todesfall. Als Sunny am nächsten Morgen mit einem Filmriss aufwacht, dreht sich alles nur noch um die Frage: Was ist in jener Nacht geschehen?"SUNNY - Wer bist Du wirklich?" ist eine Produktion der UFA Serial Drama für TVNOW. Showrunner und Produzent ist der International Emmy Award-Preisträger Manuel Meimberg ("Familie Braun", "Alles was zählt"), Producerin ist Vanessa Richter. Redaktionell verantwortlich sind Christina Pachutzki und Executive Producerin Christiane Ghosh.Die vollständigen Statements, Gruppen- und Einzelfotos sowie weitere Infos finden Sie in unserem Newsroom: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandTVNOW KommunikationFinja Junker+49 221 456-74406Janine Jannes+49 221 456-74410Rückfragen zu Darstellern:Frank Pick+ 49 331 704-02140Fotowünsche:Patricia Kluck+49 221 456-74271Original-Content von: TVNOW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/4636977