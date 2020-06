Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Erholung der Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Juni verstärkt, nachdem sie im Mai zaghaft begonnen hatte. Trotz eines Rekordanstiegs war die Erholung allerdings nicht so stark wie von Ökonomen vorhergesagt. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung stieg auf 75,7 Punkte von 67,5 im Vormonat. Die Steigerung um 8,2 Punkte ist der höchste Zuwachs, der jemals verzeichnet wurde.

Volkswirte hatten allerdings einen noch stärkeren Indexanstieg auf 79,0 Zähler erwartet. Der für die gesamte Europäische Union (EU) berechnete Indikator stieg auf 74,8 Punkte von 66,7 im Vormonat. In beiden Gebieten hat die Wirtschaftsstimmung damit rund 30 Prozent der kombinierten Verluste von März und April aufgeholt.

Der Sammelindex zur Wirtschaftsstimmung umfasst die Einschätzung von Industrie, Bauwirtschaft und Dienstleistungsgewerbe sowie das Verbrauchervertrauen und die Entwicklung des Einzelhandels.

Im Euroraum wurde die Erholung durch eine deutliche Zunahme des Vertrauens in allen Wirtschaftssektoren sowie bei den Verbrauchern vorangetrieben. Dies steht im Gegensatz zum vergangenen Monat, in dem sich lediglich das Vertrauen der Industrie und der Verbraucher deutlich verbessert hatte. Der größte Zuwachs wurde im Einzelhandel registriert.

In der Länderperspektive erholte sich die Stimmung in allen großen Volkswirtschaften der Eurozone, namentlich in Frankreich (plus 9,4), den Niederlanden (plus 8,3), Spanien und Italien (jeweils plus 8,2) sowie in Deutschland (plus 6,6).

Die Zuversicht der Industrie in der Eurozone kletterte auf minus 21,7 Punkte von minus 27,5 im Vormonat. Ökonomen hatten einen Anstieg auf minus 20,1 erwartet. Beim Verbrauchervertrauen für den gemeinsamen Währungsraum wurde ein Anstieg auf minus 14,7 Punkte von minus 18,8 im Vormonat gemeldet. Das entsprach der ersten Veröffentlichung und auch den Prognosen von Volkswirten.

