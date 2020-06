29.06.2020 - TLG IMMOBILIEN AG (ISIN: DE000A12B8Z4) mittlerweile Tochter von Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939) stärkt seine Cash-Position wesentlich - man verkauft für 490 Mio. EUR (300 Mio. EUR mit Rücktrittsrecht) Einzelhandelsimmobilien - deutschlandweit - "über dem Buchwert" und will sich mehr auf Büroimmobilien an "Top-Standorten" konzentrieren. Die Objekte seien über dem Faktor 15 verkauft worden - wenn man das mit den Einkaufspreisen der DEFAMA vergleicht, dann hat man einen sehr guten Preis erzielt - insbesondere in Corona-Zeiten. Passend dazu avisierte man noch den möglichen Verkauf ...

